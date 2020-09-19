 

В РФ выявили 6 тыс. новых случаев коронавируса

19.09.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6065 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 97 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6065 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 825, Санкт-Петербурге – 212, Ростовской области – 180.

Всего в стране выявлено 1 097 251 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 906 462 человек, из них 5255 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 19 339 человек.

Накануне, 18 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5905. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 160.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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