ДТП в Черновицкой области. Один человек погиб, 12 травмированы

19.09.2020, 9:15, Новости дня

В результате аварии около села Недобоевцы Черновицкой области один человек погиб, еще 12 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

ДТП произошло около 1.00 19 сентября. По данным ГСЧС, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Обстоятельства аварии Госслужба по ЧС не приводит.

Как пишет издание “Молодий буковинець”, микроавтобус перевозил сотрудников одного из предприятий, которое расположено в Черновцах.