Депутат Бундестага предложил создать содружество с Россией и странами Европы

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19.09.2020, 9:08, Новости дня

Депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать новое содружество суверенных государств «от Владивостока до Лиссабона».

Гердт заявил, что «долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией – это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам», передает РИА «Новости».

«Другого варианта нет. Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать», – подчеркнул он.

По его словам, политика ухудшения дружеских отношений Германии и РФ недопустима.

Ранее РФ предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Немецкие СМИ сообщили, что якобы отравленный «Новичком» Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



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