В удалённой работе много плюсов, но она приводит к убыткам для экономики

19.09.2020, 9:00, Новости дня

Из-за коронавируса многим в этом году пришлось перейти на удалённый формат работы. У него оказалось немало преимуществ, которыми воспользовались некоторые компании, отмечает немецкий телеканал N-TV. Однако на примере Великобритании исследователи установили, что, если работники не вернутся в офисы, в перспективе это может привести к миллиардным убыткам для национальной экономики.



Reuters

Если начавшаяся во время пандемии тенденция к удалённой работе продолжится, это принесёт экономике миллиардные убытки, отмечает немецкий телеканал N-TV.

К такому выводу пришли исследователи консалтинговой компании PWC, на примере Великобритании оценившие финальный ущерб для экономики страны в примерно €16,6 миллиардов в год в случае, если основная часть офисных работников не вернётся в офисы. Сотни тысяч рабочих мест могут оказаться уничтожены.

Соответствующих подсчётов по Германии пока нет, пишет немецкий телеканал. Однако эксперты утверждают, что эффекты, проанализированные британскими экономистами, в сопоставимой степени представлены и в Германии. По словам Филиппа Вакербека, партнёра компании PWC в Германии, от работы в офисе зависит длинная цепочка производства, от владельцев недвижимости и арендодателей до маклеров, архитекторов, строительных компаний. Также сюда относятся охранные агентства, компании, работающие в сфере услуг, и поставщики чистящих средств, компьютерного оборудования, офисной мебели и многие другие.

Однако от тенденции к удалённой работе страдает не только эта офисная сфера, отмечает N-TV. Как поясняет Вакербек, в больших городах существует целая «экосистема предприятий вокруг офисных работников». К ней относятся компании продовольственной сферы, особенно те, которые организуют офисные обеды, фирмы розничной торговли, транспортные компании и заправки.

На основе опросов офисных работников и анализа данных компаний исследование по Великобритании прогнозирует убытки в сумму €4,7 миллиардов в год за счёт снижения расходов, связанных с офисной работой. Это, в свою очередь, приведёт к убыткам на €3,6 миллиардов у следующих компаний в производственной цепочке. В результате страна может лишиться 250 тыс. рабочих мест с полной занятостью, а это приведёт к убыткам ещё на €4,9 млрд.

Дальнейшие убытки могут быть связаны с тем, что экономисты называют спадом агломерационного эффекта, пишет немецкий телеканал. С точки зрения национальной экономики, экономические центры с большим числом занятых и компаний различных отраслей, сосредоточенных на тесном пространстве, особенно эффективны. За счёт удалённой работы многих сотрудников экономическая активность смещается в менее эффективные зоны. В конечном итоге это ведёт к спаду производительности экономики.

Несмотря на убытки, подобный эффект, однако, может быть крайне желательным с политической точки зрения, продолжает немецкий телеканал. В то время как в крупных городах в Великобритании, как и в Германии, присутствуют проблемы с жилплощадью, сельские регионы страдают от оттока квалифицированных работников в города. В этом смысле тенденция к удалённой работе может иметь положительный эффект, считает Вакербек, однако города должны настроиться на серьёзные изменения. «В противном случае большие города и их население в конечном счёте окажутся проигравшими от такого развития, если экономическая активность и вместе с ней качество жизни снизятся, в то время как снижения высоких цен за аренду жилья и расходов на жизнь ожидать не приходится», — предостерегает экономист.

Как отмечается в материале, невозможно точно выразить в цифрах и, соответственно, оценить влияние удалённой работы на производительность самих офисных сотрудников и, таким образом, их работодателей. Огромный положительный эффект имеет экономия времени, потому что работникам не приходится добираться до офиса и обратно. По результатам опроса, почти половина всех трудоустроенных в Германии тратит на дорогу до работы более получаса. Особенно много времени в пути до офиса тратят люди с высшим образованием.

Опрос, проведённый среди британских офисных работников, показал, что часть этого времени теперь расходуется на пользу работодателя. Кроме того, увеличивается количество свободного времени сотрудников, что повышает уровень их удовлетворённости и может также повысить их продуктивность. Этим положительным моментам противостоят проблемы, связанные с уменьшением прямого контакта между коллегами, а также с клиентами. Такая обстановка нарушает возможность спонтанного обмена информацией и идеями. В первую очередь, это касается молодых сотрудников, которые в итоге не имеют возможности научиться многому на опыте старших коллег.

По словам Вакерберга, пока невозможно предсказать, что в конце концов перевесит, положительные эффекты или отрицательные. Опыт последних месяцев, когда многим вынужденно пришлось работать из дома, зачастую параллельно занимаясь детьми, нельзя просто так переложить на будущее. Непонятно, что будет, если сотрудники получат возможность работать удалённо на добровольной основе, если это позволяет их работа. В такой ситуации Вакерберг видит преимущества, в особенности для Германии: «По сравнению с другими странами, в Германии работа из дома до сих пор считалась во многих компаниях практически предосудительной». Если компании теперь станут более открытыми к возможности удалённой работы, они могут и выиграть от этого, заключает немецкий телеканал N-TV.