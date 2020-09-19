 

Бундестаг не поддержал идею зелёных отказаться от «Северного потока — 2»

19.09.2020, 9:00, Новости дня

Члены бундестага не поддержали предложение о завершении строительства «Северного потока — 2», выдвинутое немецкой партией зелёных, пишет NDR. Представители правящей коалиции ХДС/ХСС, «Альтернативы для Германии» и фракции левых выступили против отказа от газопровода, напомнив, что он важен для экологии, экономики и энергетической безопасности страны.


Reuters

Сегодня в бундестаге прошло обсуждение двух предложений, выдвинутых немецкой партией зелёных и «Альтернативой для Германии» (АдГ), пишет NDR. Первые выступили за отказ от газопровода «Северный поток — 2», а другие — за продолжение его строительства, что вызвало в парламенте «эмоциональные дебаты», сопровождаемые многочисленными выкриками.

Сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные» Анналена Бербок потребовала остановить проект, заявив, что, финансируя его, немецкое правительство косвенно поддерживает Кремль. В ответ депутат бундестага от коалиции ХДС/ХСС Йенс Кёппен сказал, что в строительство газопровода вложено уже €10 млрд., при этом он завершён уже на 97%: «Материал, инвестиции, деньги налогоплательщиков — это всё теперь должно сгнить на дне Балтийского моря? Я думаю, вам нужно над этим ещё раз поразмыслить». По его словам, отказ от «Северного потока — 2» станет «провалом».

В АдГ же напротив выступили за продолжение строительства газопровода. По словам члена партии Райнера Крафта, проект необходим для компенсации дефицита электричества, вызванного отказом от ядерной и угольной энергетики. Российское голубое топливо понадобится для перехода на альтернативные энергоносители, вторила ему премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг. «США превратили маленький порт Мукран в игрушку мировой политики и стали угрожать его руководству и сотрудникам, хотя они не сделали ничего противозаконного — возмутительно, что эти угрозы исходят от дружественной страны», — добавила она, призвав зелёных поддержать граждан своего государства.

Левые политики также раскритиковали предложение зелёной партии. По словам председателя фракции левых Дитмара Барча, зелёные превращаются в лоббистов дорогого и неэкологичного сланцевого газа из США: «Фактически они выдвигают предложение, которое один в один реализует американские санкции». Он подчеркнул, что Европа и Германия заинтересованы в завершении строительства «Северного потока — 2». Одночасовые дебаты закончились тем, что депутаты не смогли принять решение и перенаправили предложение в экономический комитет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

30.06 / Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге

02.08 / Новейшие кроссовер JAC X7 и лифтбек A5 появились в России

05.09 / Тихановская решила встретиться с властями Польши

13.07 / Гривна подорожала к евро до 30,40 грн/€

29.06 / Китай вводит визовые ограничения для граждан США в связи с позицией по Гонконгу

18.09 / ФАС заинтересовалась ценами на гречку

24.07 / Политика: Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

24.06 / Хоккеисты “Тампы-Бэй” приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

04.07 / Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска