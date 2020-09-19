Бундестаг не поддержал идею зелёных отказаться от «Северного потока — 2»

19.09.2020, 9:00, Новости дня

Члены бундестага не поддержали предложение о завершении строительства «Северного потока — 2», выдвинутое немецкой партией зелёных, пишет NDR. Представители правящей коалиции ХДС/ХСС, «Альтернативы для Германии» и фракции левых выступили против отказа от газопровода, напомнив, что он важен для экологии, экономики и энергетической безопасности страны.



Reuters

Сегодня в бундестаге прошло обсуждение двух предложений, выдвинутых немецкой партией зелёных и «Альтернативой для Германии» (АдГ), пишет NDR. Первые выступили за отказ от газопровода «Северный поток — 2», а другие — за продолжение его строительства, что вызвало в парламенте «эмоциональные дебаты», сопровождаемые многочисленными выкриками.

Сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные» Анналена Бербок потребовала остановить проект, заявив, что, финансируя его, немецкое правительство косвенно поддерживает Кремль. В ответ депутат бундестага от коалиции ХДС/ХСС Йенс Кёппен сказал, что в строительство газопровода вложено уже €10 млрд., при этом он завершён уже на 97%: «Материал, инвестиции, деньги налогоплательщиков — это всё теперь должно сгнить на дне Балтийского моря? Я думаю, вам нужно над этим ещё раз поразмыслить». По его словам, отказ от «Северного потока — 2» станет «провалом».

В АдГ же напротив выступили за продолжение строительства газопровода. По словам члена партии Райнера Крафта, проект необходим для компенсации дефицита электричества, вызванного отказом от ядерной и угольной энергетики. Российское голубое топливо понадобится для перехода на альтернативные энергоносители, вторила ему премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг. «США превратили маленький порт Мукран в игрушку мировой политики и стали угрожать его руководству и сотрудникам, хотя они не сделали ничего противозаконного — возмутительно, что эти угрозы исходят от дружественной страны», — добавила она, призвав зелёных поддержать граждан своего государства.

Левые политики также раскритиковали предложение зелёной партии. По словам председателя фракции левых Дитмара Барча, зелёные превращаются в лоббистов дорогого и неэкологичного сланцевого газа из США: «Фактически они выдвигают предложение, которое один в один реализует американские санкции». Он подчеркнул, что Европа и Германия заинтересованы в завершении строительства «Северного потока — 2». Одночасовые дебаты закончились тем, что депутаты не смогли принять решение и перенаправили предложение в экономический комитет.