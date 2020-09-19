В США объявили о запрете на скачивание китайского TikTok

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19.09.2020, 9:00, Новости дня

С воскресенья китайские приложения TikTok и Wechat не будут доступны для скачивания в магазинах Apple и Google, пишет Frankfurter Allgemeine. Такое решение приняли в Вашингтоне после того, как заподозрили Пекин в подрыве национальной безопасности, внешней политики и экономики США с помощью этих программ. Но у китайского концерна ByteDance, которому принадлежат приложения, ещё есть шанс избежать запрета, если он продаст американскую долю своего бизнеса.

Правительство США объявило о введении запрета на скачивание приложений TikTok и Wechat. По информации министерства торговли в Вашингтоне, решение вступит в силу с воскресенья.

После этого приложения больше не будут доступны в магазинах Apple и Google. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что руководство в Пекине показало, что оно готово использовать программы для подрыва национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых штатов.

Видео-платформа TikTok в основном пользуется популярностью у молодёжи и принадлежит китайскому концерну ByteDance. Президент США Дональд Трамп подозревает TikTok в шпионаже в пользу правительства в Пекине. Он потребовал, чтобы до воскресенья ByteDance продал американскую долю своего бизнеса, дабы запрет не вступил в силу. Чат Wechat в основном пользуется популярностью среди китайскоязычных пользователей.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2020 года.



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