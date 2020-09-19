В работе Telegram произошел крупный сбой

19.09.2020, 8:48, Новости дня

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

С проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии, следует из информации сервиса.

В РФ чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

Пользователи сообщают, что не могут подключиться к серверу, еще 6% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения.

Напомним, в июле в работе популярной соцсети Instagram произошел глобальный сбой.