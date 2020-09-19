Помпео раскритиковали за посягательство на независимость Бразилии

19.09.2020, 7:43, Новости дня

Председатель нижней палаты парламента Бразилии депутат Родригу Майя раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео.

Глава Палаты депутатов посчитал неуместным пятничный визит Помпео в штат Рорайма на границе с Венесуэлой. Майя полагает, что такой шаг за «46 дней до выборов президента США идет вразрез с добрыми традициями международной дипломатии и посягает на независимость и достоинство внешней и оборонной политики» Бразилии, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что дипломатия Бразилии должна исходить из принципа независимости и самоопределения народов, невмешательства и защиты мира. Власти страны должны «бережно и внимательно хранить» стабильность «на границах и мирное и уважительное сосуществование с соседями по Южной Америке».

Как сообщил Майя, министр иностранных дел Бразилии с 1902 по 1912 год Жозе Мария да Силва Параньос Жуниор – «покровитель бразильской дипломатии» – оставил стране это «наследие», которое стало «одним из столпов национального суверенитета и истинным каркасом оборонной политики».

Помпео посетил центр по работе с беженцами из Венесуэлы. Как указывает МИД Бразилии, основной темой в переговорах глав дипведомств двух стран стали «усилия по возвращению демократии в Венесуэлу».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США наращивают давление на Венесуэлу. В августе США захватили иранские танкеры с топливом для Венесуэлы.