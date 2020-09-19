 

Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом»

19.09.2020, 7:43, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сравнил себя со стеной, возводимой на границе с Мексикой.

«Помните стену, которую мы строим на южной границе?» – приводит его слова ТАСС.

«Я – ваша стена между американской мечтой и хаосом», – сказал он, обращаясь к своим сторонникам на митинге в штате Миннесота.

Трамп обвинил своего соперника на выборах главы государства Джозефа Байдена в том, что того «контролирует леворадикальная толпа». Президент США сказал, что Байден «не понимает, где находится, он не сообразительный парень».

Кроме того, глава американского государства назвал представителей движения «Антифа» «головорезами», а также «мародерами и мятежниками».

Напомним, результаты опроса, проведенного службой Change Research по заказу телеканала CNBC, свидетельствуют, что большинство американцев не считают ни республиканца Трампа, ни демократа Байдена достаточно вменяемыми – «душевно здоровыми» – для исполнения обязанностей президента США.



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