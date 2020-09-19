Ермак не согласен с Фокиным в вопросе амнистии для боевиков на Донбассе

19.09.2020, 3:40, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не согласен с предложением замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина объявить амнистию для боевиков на Донбассе. Об этом Ермак сказал в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” 18 сентября.

“Безусловно, это мысль лично господина Фокина, с которой я не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна и абсолютно соответствует тем принципам, которые исповедуются на уровне представителей в минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел”, – заявил он.

Ермак отметил, что участники ТКГ работают на общественных началах и не принимают решений, обязательных к исполнению.

“Все, что они [участники ТКГ] проговаривают в процессе консультаций, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну, должно пройти либо через Кабмин, либо через парламент Украины, или через другие органы, которые имеют право и компетенцию принимать решения”, – пояснил руководитель Офиса президента.

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. “Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов”, – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что “если сторонники войны бесятся”, значит, его слова “попали туда, куда надо”. Сегодня Фокин в интервью “Українському радіо” подтвердил, что выступает за всеобщую амнистию на Донбассе.