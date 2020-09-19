 

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

19.09.2020, 0:48, Новости дня

Кабмин РФ внес в Госдуму проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть.

Минфин заявлял, что корректировка НДД позволит добиться того, что выпадающие доходы бюджета вернутся к изначальным планам в 40 млрд рублей в год (в 2019 году – свыше 200 млрд). Кроме того, планируется отменить неэффективные льготы по НДПИ и экспортной пошлине, передает РИА «Новости».

В частности, планируется увеличить число месторождений, попадающих под НДД.

Ожидается, что в 2021 году экономический эффект составит примерно 100 млрд рублей.

Кроме того, реализация положений кабмина приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет «порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ», передает ТАСС.

Напомним, компания ЛУКОЙЛ заявляла, что добыче нефти мешает несовершенное налоговое законодательство, которое пока недостаточно стимулирует постановку на учет новых технологий.



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