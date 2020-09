Трамп ожидает, что все американцы получат доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю

19.09.2020, 0:34, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что каждый житель США получит дозу вакцины против коронавируса к апрелю следующего года.

«Сотни миллионов доз будут производиться каждый месяц, и мы ожидаем, что к апрелю все американцы получат вакцину», – заявил Трамп на пресс-конференции.

Он сказал, что распределение вакцины начнется в течение 24 часов после того, как будет получено одобрение федеральных органов здравоохранения.

«В ближайшее время у нас будет безопасная и эффективная вакцина, и мы победим вирус», – пообещал Трамп.

Ранее президент заявлял, что вакцина может быть одобрена в октябре – это амбициозные сроки, которые, по мнению некоторых экспертов, вряд ли реальны.