Байден назвал Россию противником, а Китай – конкурентом США

18.09.2020, 23:55, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию противником США. Об этом 18 сентября он заявил на встрече с избирателями, трансляцию вел телеканал CNN.

Во время выступления в штате Пенсильвания Байдена спросили, считает ли он Россию врагом, он ответил, что считает РФ противником США.

Байден отметил, что по его мнению, главная цель президента России Владимира Путина – разрушить НАТО. Это позволит ему изменить стратегическую ситуацию в Европе и перестать опасаться сдерживания со стороны Североатлантического союза.

На просьбу охарактеризовать Китай Байден назвал КНР “серьезным конкурентом”.

“Я рассматриваю Китай как серьезного конкурента. Именно поэтому, я думаю, мы должны укрепить отношения с нашими союзниками в Азии”, – добавил он.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп.