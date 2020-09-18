Общество: Священнослужители отказались заново переучиваться

18.09.2020, 23:08, Новости дня

В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в РФ религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими?

На этой неделе профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал к принятию в первом чтении поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Нововведения, в числе прочего, предусматривают для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», получивших духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях. В противном случае священники лишатся права заниматься преподавательской и – что еще важнее – «религиозной деятельностью». Слушания по поправкам намечены на 22 сентября.

Законодательная инициатива уже вызвала критику у представителей традиционных конфессий России. «Мы понимаем, что поправки направлены прежде всего на противодействие экстремизму и терроризму на религиозной почве. Но борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для РФ конфессиям», – заявил газете ВЗГЛЯД администратор Центрального хурула (буддийского храма) Калмыкии Йонтен-гелюнг.

«Исторически, на протяжении многих веков, священнослужители традиционных буддийских регионов РФ получали образование за рубежом – прежде в Тибете, а ныне в Индии и Монголии», – отметил Йонтен-гелюнг.

Большинство духовных учителей, которые сейчас преподают буддийское учение в Калмыкии, Бурятии, Забайкалье, Туве и крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге), – это выпускники монастырских университетов, расположенных на территории Индии, Непала, Китая, Монголии и других стран.

Более того, подчеркнул Йонтен-гелюнг, в Калмыкии, например, нет зарегистрированного духовно-образовательного учреждения для священнослужителей. «Это значит, что в случае принятия этих поправок буддизм в Калмыкии попросту прекратит свое существование», – опасается священнослужитель.

Похожие опасения в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты, муфтий Альбир Крганов. «У нас большинство религиозных деятелей учились в Бухаре. Но сегодня Узбекистан – это другое государство, – отметил собеседник. – Будем ли мы вынуждены обязывать проходить переаттестацию всех наших почтенных муфтиев, которые верой и правдой доказали свою позицию по религии и к жизни?»

Муфтий также выразил удивление – почему лишь те, кто получил за границей именно религиозное образование, должны проходить переаттестацию? «Складывается впечатление, что есть угроза только с религиозной точки зрения. Но любой человек может вернуться из-за границы с другими идеалами. Религиозные организации должны сами для себя определить, как проводить переаттестацию», – убежден член Общественной палаты.

Понятно опасение, что богословский диплом за границей могут получить носители радикальных воззрений, отметил муфтий.

«Но у мусульманского сообщества есть понимание того, что радикалы не должны заниматься миссионерской деятельностью и вовлекать в свои ряды новых людей, – подчеркнул Крганов. – Совет по исламскому образованию ранее самостоятельно заключил соглашения с несколькими вузами, в том числе с одним из старейших в мире – египетским аль-Азхар, чтобы туда принимали учащихся только по направлению централизованных религиозных организаций или учебных заведений».

В схожем духе высказался и президент Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР) раввин Александр Борода. Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, сказал раввин РИА «Новости». «Тем самым организация подтвердит и их компетентность, и легитимность их религиозной деятельности в России. Такое решение поможет установить ограничители на будущее и снять напряжение касательно статуса иностранных дипломов», – отметил Борода.

Президент ФЕОР указал на одно из слабых мест законопроекта. В различных конфессиях есть высокопоставленные сотрудники (например, преподаватели религиозных школ и вузов), которые по объективным причинам получали дипломы за границей. «В Советском Союзе не готовили ни раввинов, ни имамов, ни священников многих конфессий, – отметил раввин. –

И, конечно, будет выглядеть абсурдно, если эти люди придут учиться в учебные заведения, в которых сами преподают».

«В идеальном случае поправки должны быть отклонены и отправлены на доработку, с учетом мнения и интересов традиционных конфессий и представляющих их религиозных организаций России», – считает администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг.

По мнению собеседника, одним из возможных решений (наряду с получением религиозными организациями права самостоятельно аттестовать священнослужителей) может стать создание в Минюсте или другом уполномоченном органе «белого списка». Речь идет о реестре зарубежных духовно-образовательных учреждений, чьи выпускники будут автоматически получать аттестацию и им не потребуется дополнительно получать образование, отметил Йонтен-гелюнг. «Для традиционных буддийских регионов это расположенные в Индии монастыри Дрепунг Гоманг, Гьюдмед, Намгьял и другие», – привел пример священнослужитель.

В отзыве на законопроект Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству за подписью Андрея Клишаса также отмечается, что «ряд религий и религиозных деноминаций, существующих в России, в том числе относящихся к традиционным религиям, не имеют духовных образовательных организаций». В качестве примера приводится Калмыкия, где нет буддистских учебных заведений, а ближайшее из них находится в Бурятии и относится к другому направлению буддизма. А обучиться калмыцкие ламы могут в Индии, Монголии, Непале и Китае. Поэтому постановка вопроса об их российской аттестации характеризуется как «некорректная».

Комитет, возглавляемый Клишасом, предлагает дополнить законопроект положениями, согласно которым Минюст составит реестр зарубежных духовных образовательных организаций, получение духовного образования в которых не потребует дополнительной аттестации в России.

В то же время руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что «за внешними элементами, которые оправдывают эти поправки» содержатся положения, которые противоречат Основному закону и закону «О свободе совести и религиозных объединениях».

Эксперт рассказал о беспокойстве в связи с тем, что перед появлением информации о данном законопроекте прошла волна лишений Рособрнадзором лицензий духовных учебных заведений. «Например, в феврале лишили лицензии Московскую баптистскую семинарию, основанную Российским союзом евангельских христиан-баптистов. В конце августа лишили лицензии Московский исламский институт Духовного управления мусульман Российской Федерации. Все это стало восприниматься как звенья одной цепи», – пояснил Лункин газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, любое духовное лицо, которое приезжает служить в Россию, будет теперь «должно получить бумагу о том, что он прошел в РФ переаттестацию или какие-то курсы». «Непонятно, какая может быть санкция, если такой бумаги нет. Полагаю, что будут штрафовать. Или же будут накладывать предписания централизованным религиозным организациям, если там будет работать не аттестованный в РФ специалист, получивший высшее духовное образование за рубежом», – предположил Лункин.

Между тем в Госдуме газете ВЗГЛЯД заявили, что любые зарубежные проповедники смогут читать какие-то разовые лекции без всякой аттестации в кругу своих «коллег» и верующих. «Это контролируется законом об образовании и не является предметом регулирования настоящего законопроекта», – сказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Не подлежат аккредитации, по его словам, и отдельные богослужебные действия, как, например, освящение помещений в христианской традиции. «Но если вы, будучи членом религиозной организации, служащим клира или священнослужителем, собираетесь постоянно преподавать в РФ неважно кому – группе верующих или другим священнослужителям – вы должны получить аккредитацию», – продолжает Гаврилов.

По словам собеседника, подобные требования существуют во многих странах, как Азии, так и Европы, в частности – в Германии, Франции. «Недавно аналогичный закон был принят в Болгарии, причем он гораздо жестче, чем наш законопроект», – отметил Гаврилов. Депутат привел в пример аккредитацию медика или строителя, которую обязательно потребуют от иностранного специалиста в любой стране. А в данном случае, по его мнению, все еще серьезней:

«Духовная сфера – очень тонкая. Люди в условиях кризиса становятся жертвами разного рода мошенников, прикрывающихся религиозной деятельностью. Я уже не говорю о проповеди русофобии».

Гаврилов пояснил, что законопроект направлен на то, чтобы внутри религиозных организаций не оказалось экстремистов, пребывание которых на территории РФ нежелательно. «Это вопрос безопасности нашей страны, которая часто является объектом экстремистских и террористических сетевых организаций мирового уровня. РФ – великое поле, в том числе для духовного неоколониализма. Нам ни в коем случае нельзя в этой сфере вернуться к ситуации, которая была у нас 1990-е годы», – сообщил депутат.

По его словам, российская мусульманская умма заинтересована в таком законе даже больше других конфессий. «И имамы, и муфтии не хотят, чтобы у нас в мечетях и медресе действовали зарубежные проповедники, несущие идеи экстремизма и ненависти. Но к следующим думским слушаниям все проблемные вопросы, в том числе со стороны буддистов, должны быть квалифицировано сняты», – резюмировал Гаврилов.

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