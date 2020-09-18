Жители штата Мичиган рассказывают о своих предвыборных предпочтениях

18.09.2020, 21:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп с небольшим перевесом выиграл штат в 2016 году, но текущие опросы показывают, что лидером является бывший вице-президент Джо Байден. Как коронавирус может повлиять на исход выборов в Мичигане?

Житель Мичигана Микки Кук действующему президенту США ставит высокую оценку за его работу. Уверен, что 45 президент страны выполнил все, что обещал в 2016 году: “Любите вы этого парня или нет, он работает напряженно, и я не видел таких достижений у любого другого политического деятеля. Его не остановить!”

Но хоть Микки и поддерживает президента, даже готов отстаивать длинные очереди, чтобы попасть на митинг Трампа, не уверен, отдаст ли ему свой голос на выборах 3 ноября. Говорит, что иногда ему кажется, что в самом процессе нет смысла. “И тебе действительно противно то, что происходит”, – добавляет он.

Бывший владелец бизнеса Брент Слей, скорее всего, на выборах проголосует по почте. Он поддерживает демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена, который в Мичигане свою кампанию проводит виртуально.

Брент отмечает, что Байден пользуется большей популярностью в его штате, чем Хиллари Клинтон в 2016 году. “Особого энтузиазма по отношению к Хиллари Клинтон не было. Берни Сандерс победил ее на праймериз в Мичигане. Так что это говорит о многом”, – рассказывает экс-бизнесмен и добавляет, что не может назвать свой родной штат полностью либеральным, поэтому считает, что у Байдена в Мичигане просто больше шансов привлечь людей на свою сторону.

Доктор Махмуд Аль-Хадиди работает в отделении интенсивной терапии в больнице на юго-востоке Мичигана, где он боролся с пандемией коронавируса, спасая тяжелобольных. Он поддерживал Клинтон в 2016 году и нынешнего губернатора штата, демократку Гретхен Уитмер в 2018 году. Несмотря на это, он рассматривает возможность проголосовать за Дональда Трампа, хоть и не принял пока окончательного решения.

“Обычно мы ожидаем увеличения явки. Но в период с 2012 по 2016 год она в Мичигане фактически снизилась на 200 000 голосов”, – говорит профессор политологии Мичиганского университета Майкл Трауготт. Он уверен, что большая часть этого спада произошла в Детройте и его окрестностях с большим количеством избирателей-афроамериканцев. Более низкая явка позволила Трампу одержать победу, опередив соперников почти на 11 тысяч голосов из 4,5 млн бюллетеней в штате. Трауготт добавляет, что демократы “не позволят республиканцам и кампании Трампа незаметно подкрасться к ним так, как они это сделали в 2016 году”.

Но, по словам Элвина Тиллери из Северо-Западного университета, вопрос в том, сколько избирателей явятся в день выборов, сколько проголосуют досрочно или другими способами. В условиях пандемии здесь существует большая неопределенность. Ведь даже те, кто не боится идти на участок из-за COVID-19, могут не сделать этого по другим причинам. “Есть люди, которые являются наемными сотрудниками из рабочего класса, у которых дети ходят в школу. Им придется стоять в очереди по пять-шесть часов, и это может заставить их не прийти”, – говорит Элвина Тиллери.

Сторонник Трампа Микки Кук думает, что не застрянет на избирательном участке на несколько часов. Поэтому, не исключает возможности личного голосования 3 ноября.

Главный вопрос перед ним – не за кого голосовать, а как потом преодолеть чувство сожаления, если свой выбор не сделает. Уверен, что лучше проголосовать, чем потом сказать, что ничего не сделал.