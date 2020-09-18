Нападение на Балуха. В МВД рассказали подробности о подозреваемом

18.09.2020, 20:25, Новости дня

Жителю Киева 1988 года рождения сообщили о подозрении в нападении на общественного деятеля, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом вечером 18 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Мотив и причину конфликта, который случился у подозреваемого с Балухом в ночь на 8 сентября, в МВД не называют.

“В настоящее время известно, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в ресторане “Казак”. Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан Edem. Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой, потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь”, – сказано в сообщении.

Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня. По данным следствия, перед тем, как ударить Балуха, он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист до сих пор находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.