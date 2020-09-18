ЕС испугался дефицита вакцин от COVID-19

18.09.2020, 20:08, Новости дня

Европейский Союз (ЕС) намерен увеличить свой фонд для покупки вакцин от коронавируса и закупить больше доз прививок, опасаясь дефицита поставок.

В ходе встречи послов ЕС на прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) заявила, что «пытается быть прагматичной, поскольку общее количество вакцин, которые могут быть произведены во всем мире в следующем году, составляет 2,4 млрд доз», передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По оценке комиссии, в 2021 году спрос на вакцины может намного превысить предложение.

Сообщается, что на встрече ЕК сообщила послам стран-членов ЕС, что увеличение покупок вакцин потребует пополнения чрезвычайного фонда ЕС, который на данный момент предоставил около 2 млрд евро. Послы ЕС поддержали план по усилению программы экстренной поддержки (ESI), однако переговоры о том, сколько финансов вложить должна каждая страна, все еще продолжаются.

Отмечается, что четвертого сентября во время видеоконференции министров здравоохранения ЕС власти Германии подсчитали, что для разработки существующих вакцин-кандидатов потребуются дополнительные 750 млн евро.

Также сообщается, что финансовые средства ЕС используются для авансовых платежей производителям вакцин и в основном покрывают затраты на разработку и производство. Кроме того, ЕК в частном порядке предупредила правительства ЕС о том, что им не стоит покупать вакцины через программу ВОЗ COVAX, поскольку глобальная схема закупок может привести к тому, что страны ЕС получат небольшую долю вакцин, так как их население составляет всего 450 млн из почти 8 млрд человек в мире.

В апреле лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро начала действовать с 1 июня.

Также лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса. Планировалось собрать около 1,5 трлн евро.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.