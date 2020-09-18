 

ЕС испугался дефицита вакцин от COVID-19

18.09.2020, 20:08, Новости дня

Европейский Союз (ЕС) намерен увеличить свой фонд для покупки вакцин от коронавируса и закупить больше доз прививок, опасаясь дефицита поставок.

В ходе встречи послов ЕС на прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) заявила, что «пытается быть прагматичной, поскольку общее количество вакцин, которые могут быть произведены во всем мире в следующем году, составляет 2,4 млрд доз», передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По оценке комиссии, в 2021 году спрос на вакцины может намного превысить предложение.

Сообщается, что на встрече ЕК сообщила послам стран-членов ЕС, что увеличение покупок вакцин потребует пополнения чрезвычайного фонда ЕС, который на данный момент предоставил около 2 млрд евро. Послы ЕС поддержали план по усилению программы экстренной поддержки (ESI), однако переговоры о том, сколько финансов вложить должна каждая страна, все еще продолжаются.

Отмечается, что четвертого сентября во время видеоконференции министров здравоохранения ЕС власти Германии подсчитали, что для разработки существующих вакцин-кандидатов потребуются дополнительные 750 млн евро.

Также сообщается, что финансовые средства ЕС используются для авансовых платежей производителям вакцин и в основном покрывают затраты на разработку и производство. Кроме того, ЕК в частном порядке предупредила правительства ЕС о том, что им не стоит покупать вакцины через программу ВОЗ COVAX, поскольку глобальная схема закупок может привести к тому, что страны ЕС получат небольшую долю вакцин, так как их население составляет всего 450 млн из почти 8 млрд человек в мире.

В апреле лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро начала действовать с 1 июня.

Также лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса. Планировалось собрать около 1,5 трлн евро.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Ученые предложили закрыть водоемкие производства Крыма

21.07 / Население США и мира будет снижаться к концу 21-го века

16.07 / Бренд Porsche официально представил новый Porsche 911 Turbo

25.06 / Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

14.08 / Москвич признался в расчленении жены

21.07 / Экономика: Санкции США против “Северного потока – 2” заставят ЕС нарушить закон

14.08 / В мире: Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

16.08 / Пономарев: Единственный человек в Украине, чье слово – алмаз, с которым ты договорился – и знаешь, что это будет сделано, – это Буткевич

07.08 / Учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

28.06 / Игорь Суркис призвал УАФ прекратить “заниматься профанацией”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска