В Госдуму внесли проект о реновации в регионах

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18.09.2020, 19:08, Новости дня

Члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии большинства собственников квартир в многоквартирном доме. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов», – говорится в законопроекте, передает ТАСС.

В феврале председатель Мосгордумы не исключил возможности расширения программы реновации в столице после выполнения обязательств по «первой волне», сообщил председатель московского парламента Алексей Шапошников.

В январе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах».



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