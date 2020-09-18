Украинский военный получил ранение из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара в зоне ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 18 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 18 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими військовослужбовцями. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші воїни продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.Від початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснивши постріли в бік українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових із підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.Крім того неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних Сил України локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїну надана кваліфікована медична допомога. У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 4 будинки, на 16 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУМинулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Разом із військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 47 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5638 транспортних засобів та 5450 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 1251 особа, у зворотному напрямку – 2128 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Мар’їнка» не функціонували.Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню та перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 18. September 2020