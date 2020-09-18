Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

18.09.2020, 18:34, Новости дня

Даяна Ястремская из Украины не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира Internazionali BNL d’Italia, который входит в серию Premier 5, об этом сообщает “Большой теннис Украины”.

В третьем круге украинка уступила первому номеру посева Симоне Халеп из Румынии – 5:7, 4:6. Матч продолжался час и 27 минут. Ястремская сделала вдвое больше невынужденных ошибок, чем соперница (22 против 11).

За свою карьеру Ястремской пока что только один раз удалось выйти в четвертьфинал на турнире серии WTA Premier 5 – в сезоне 2019 года в Ухане.

На соревнованиях в столице Италии борьбу продолжает лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.