Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

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18.09.2020, 18:34, Новости дня

Даяна Ястремская из Украины не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира Internazionali BNL d’Italia, который входит в серию Premier 5, об этом сообщает “Большой теннис Украины”.

В третьем круге украинка уступила первому номеру посева Симоне Халеп из Румынии – 5:7, 4:6. Матч продолжался час и 27 минут. Ястремская сделала вдвое больше невынужденных ошибок, чем соперница (22 против 11).

За свою карьеру Ястремской пока что только один раз удалось выйти в четвертьфинал на турнире серии WTA Premier 5 – в сезоне 2019 года в Ухане.

На соревнованиях в столице Италии борьбу продолжает лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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