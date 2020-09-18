 

Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Водяного и Новотошковского – штаб ООС

18.09.2020, 18:34, Новости дня

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Водяного и Новотошковского. Об этом 18 сентября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Около Водяного противник стрелял по позициям сил ООС из подствольного гранатомета, в районе Новотошковского российские оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военнослужащие на Донбассе не открывали огонь в ответ на провокации со стороны боевиков.

Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 18. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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