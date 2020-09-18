Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске раскаялся

18.09.2020, 17:48, Новости дня

Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео, на котором подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер – восьми и 13 лет – раскаивается в содеянном.

«Раскаиваюсь и не понимаю, почему (это) сделал», – говорит мужчина на видео, опубликованном на сайте СК.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.