Мировой рынок процессоров для смартфонов сократился на четверть

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18.09.2020, 17:35, Новости дня

Анализ итогов второго квартала заставляет нервничать участников мирового рынка процессоров для смартфонов и других мобильных устройств. Об этом сообщили эксперты компании Counterpoint Technology Market Research. Они утверждают, что поставки чипов для смартфонов сократились, в общем, на 26% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом производители готовы наращивать выпуск продукции, постоянно предлагают новые модели процессоров. В результате конкуренция между ними не просто усиливается, а даже ужесточается.

Проблема в падении спроса на мобильные гаджеты во время карантина, а также в санкциях, наложенных на китайский «Хуавей». Однако в данной ситуации не все компании чувствуют себя плохо. Qualcomm снизил долю своего производства на мировом рынке с 33% до 29%. А MediaTek нарастил с 24% до 26%.



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