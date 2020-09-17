 

Арахамия не исключает раскола монобольшинства

17.09.2020, 0:40, Новости дня

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24” заявил, что не исключает возможность раскола монобольшинства.

На вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия сказал, что “такие сценарии есть, они прорабатываются и их нельзя игнорировать”.

Глава фракции отметил, что не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции. 

“Каждый раз, когда кто–то что–то делает журналисты, и общественность говорят: “Давайте выгоним его из фракции”. Для меня же народный депутат – это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли. Необходимо держать баланс”, – сказал Арахамия.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Издание “ГОРДОН” ищет редактора для работы в ночную смену

16.07 / Банкир Юров: Кремль купил на Западе банки, юркомпании, инвестфонды, поэтому мир не может понять, где грязные российские триллионы

15.07 / Центризбирком Беларуси устранил двух реальных претендентов на победу на выборах

15.09 / Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

28.08 / США ввели санкции в ответ на строительство островов в Южно-Китайском море

27.08 / На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

19.08 / Африканский союз приостановил членство Мали

17.07 / Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими “Кавказ-2020”

09.08 / Найдены черные ящики пассажирского самолета, разбившегося в Индии

23.07 / Зеленский прибыл в Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска