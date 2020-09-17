Арахамия не исключает раскола монобольшинства

17.09.2020, 0:40, Новости дня

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24” заявил, что не исключает возможность раскола монобольшинства.

На вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия сказал, что “такие сценарии есть, они прорабатываются и их нельзя игнорировать”.

Глава фракции отметил, что не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

“Каждый раз, когда кто–то что–то делает журналисты, и общественность говорят: “Давайте выгоним его из фракции”. Для меня же народный депутат – это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли. Необходимо держать баланс”, – сказал Арахамия.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.