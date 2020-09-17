Российский биолог исключил искусственное происхождение коронавируса

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17.09.2020, 0:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса, сообщил молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов.

«Какая-то женщина уехала из Китая по политическим соображением, очевидно, ей выгодно рассказывать такие вещи. Никаких оснований нет, почему нужно верить ей, а не Энтони Фаучи, который в отличие от нее является всемирно известным вирусологом. Никаких указаний по анализу генетических последовательностей коронавируса о том, что он создан искусственно, нет», – передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова.

Также Северинов назвал коронавирус результатом случайной эволюции, которая могла произойти не только в природе, но и в лаборатории.

«Искусственное происхождение, возникшее в результате комбинирования отдельных фрагментов ДНК или РНК из разных источников, можно точно исключить. Сомнений никаких нет. Коронавирус не является химерой, созданной из нескольких различных вирусов. В этом смысле никакой вероятности, что кто-то сидел и конструировал вирус, чтобы все человечество огорчить – это не так. Это невозможно было бы сделать», – добавил он.

При этом биолог отметил, что есть родственные COVID-19 вирусы, тогда «можно посчитать, какое необходимое изменение количества в буквах РНК у этого вируса, чтобы прийти из известного вируса SARS или MERS к вирусу этому».

«Проблема в том, что ни один ученый не может гарантировать, какого рода изменение должно быть, чтобы получить вирус с данными свойствами. В этом смысле данный вирус является результатом случайной эволюции. Но это не означает, что случайная эволюция не могла произойти в лаборатории», – подытожил Северинов.

Ранее исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.

Между тем группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа.



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