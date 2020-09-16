Су-27 перехватил британский самолет-разведчик над Черным морем

16.09.2020, 22:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27 в среду поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

По данным центра, в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, передает ТАСС.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании», – сказали в центре.

В Наццентре управления обороной отметили, что нарушения госграницы РФ допущено не было. После разворота самолета-разведчика ВВС Великобритании российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в центре.

Ранее в среду в Черное море направился американский скоростной транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Накануне российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика RC-135, принадлежащих ВВС США и ВВС Великобритании. В тот же день российский фрегат «Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США, вошедший во вторник в Черном море. Позже ВМС США отчитались о совместных с НАТО учениях в Черном море.