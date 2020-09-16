В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

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16.09.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве за минувшие сутки умерли девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5025 человек.

Днем ранее в Москве умерли десять пациентов с коронавирусом.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье. Напомним, 9 сентября в российской столице началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. 14 сентября первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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