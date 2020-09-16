 

Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”

16.09.2020, 22:45, Новости дня

16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) оправдал обвиняемого по так называемому делу “Хизб ут-Тахрир” Эрнеса Аметова. Об этом сообщается на сайте суда.

Аметова обвиняли по статье о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и по статье об участии в деятельности организации, которая в России признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Его освободили прямо в зале суда. Он находился в заключении с октября 2017 года, пишут “Ґрати”.

По сообщению “МБХ медиа”, это первый оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”.

Семерым другим предполагаемым участникам “Хизб ут-Тахрир”, которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлену Асанову – 19 лет, Мемету Белялову – 18 лет, Серверу Мустафаеву – 14 лет, Эдему Смаилову –13 лет, Сейрану Салиеву – 16 лет, Тимуру Ибрагимову – 17 лет, Сервер Зекирьяеву – 13 лет. 

16 сентября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за такого решения суда Российской Федерации

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации “Крымская солидарность” – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в “Хизб ут-Тахрир” – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Шведская семья заколотила детей в комнате из-за страха перед коронавирусом

07.08 / Субсидированных авиаперелетов на Дальний Восток больше не будет

07.07 / В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным

01.09 / Водонаева: Я боялась, что мне подбросят наркотики

31.07 / Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

04.07 / В РФ решили создать аналогичную «Дальневосточному гектару» программу получения земли

10.08 / Президент Португалии опроверг помощь Хуану Карлосу I с переездом

30.07 / Жена Картрайта писала бывшему возлюбленному после смерти рэпера

08.08 / В Минске рабочие с помощью автовышек снимают с балконов бело-красно-белые флаги Беларуси. Видео

21.07 / Минздрав запустил платформу по координации международной помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска