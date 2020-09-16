 

ЗАЗ будет собирать автомобили Renault в Украине из российских машинокомплектов

16.09.2020, 22:45, Новости дня

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) наладил серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.

Комплекты для сборки автомобилей будут поставлять из московского завода группы Renault, сообщается в релизе.

Renault Arkana – первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л/с. Авто оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода, добавили в пресс-службе.

Цена на авто начинается от 468 тыс. грн.

ВИДЕОВидео: Renault Ukraine / YouTube

10 сентября стало известно, что ЗАЗ заключил соглашение на сборку легковых автомобилей компании Renault. Автомобили будут производиться для внутреннего рынка на мощностях завода

ЗАЗ – крупный производитель автомобилей в Украине. Предприятие производит легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Производственные мощности завода позволяют выпускать 150 тыс. автомобилей в год, сказано на сайте завода. 

Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей. В портфель компании входят бренды Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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