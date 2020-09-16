Источник сообщил о возбуждении дела по факту гибели Тесака
16.09.2020, 22:08, Новости дня
По факту гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который был найден мертвым в камере СИЗО, возбуждено уголовное дело, передают информагентства со ссылкой на информированный источник.
«По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого назначен ряд исследований. Их итоги позволят установить все обстоятельства произошедшего», – сообщил источник «Интерфакса».
В частности, по его словам, назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Источник подчеркнул, что без возбуждения дела назначение экспертиз законом не предусмотрено.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
В свою очередь член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Марцинкевич неоднократно просил о помощи.
«В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года – должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет», – цитирует РИА «Новости» Меркачеву.
Также она сообщила, что посылала запросы в Красноярск.
«Нам надо было бить тревогу», – подчеркнула правозащитница.
«Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное – доехать до Москвы», – сказала Меркачева.
Кроме того, «Московский комсомолец» опубликовал последнюю прижизненную фотографию Марцинкевича. На ней под левым глазом хорошо просматривается фингал. В целом Марцинкевич выглядит не слишком здоровым.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.
Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.
Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.
В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.
Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет