Источник сообщил о возбуждении дела по факту гибели Тесака

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16.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПо факту гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который был найден мертвым в камере СИЗО, возбуждено уголовное дело, передают информагентства со ссылкой на информированный источник.

«По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого назначен ряд исследований. Их итоги позволят установить все обстоятельства произошедшего», – сообщил источник «Интерфакса».

В частности, по его словам, назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Источник подчеркнул, что без возбуждения дела назначение экспертиз законом не предусмотрено.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В свою очередь член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Марцинкевич неоднократно просил о помощи.

«В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года – должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет», – цитирует РИА «Новости» Меркачеву.

Также она сообщила, что посылала запросы в Красноярск.

«Нам надо было бить тревогу», – подчеркнула правозащитница.

«Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное – доехать до Москвы», – сказала Меркачева.

Кроме того, «Московский комсомолец» опубликовал последнюю прижизненную фотографию Марцинкевича. На ней под левым глазом хорошо просматривается фингал. В целом Марцинкевич выглядит не слишком здоровым.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.

 



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