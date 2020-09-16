Больного COVID-19 Кернеса перевозят в Германию – СМИ и соцсети

16.09.2020, 20:50, Новости дня

16 сентября в аэропорту Харькова приземлился медицинский борт из Нюрнберга, который, предположительно, должен перевезти харьковского городского голову Геннадия Кернеса на лечение в ФРГ. У Кернеса диагностирована коронавирусная инфекция.

Как отмечает Общественное, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

У терминала аэропорта стоят автомобили с номерами “0202”, которыми пользуется охрана и окружение городского головы, информирует корреспондент телеканала.

В Telegram-каналах размещают видео машин скорой помощи, направлявшихся из района 17-й городской больницы.

Около 20.00 машины “скорой” прибыли в аэропорт, информирует медиа-группа “Объектив”.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.