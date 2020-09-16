Euronews – полторы тысячи хасидов застряли на украинской границе из-за коронавируса

16.09.2020, 20:35, Новости дня

Несмотря на предупреждения и призывы властей отказаться в этом году от паломничества в Умань, хасидские паломники по-прежнему стремятся отметить еврейский Новый год на Украине. Но из-за новых вспышек коронавируса въезд в страну был закрыт, поэтому около полутора тысяч хасидов застряли на границе, причём их число постоянно растёт. МИД Украины просит белорусскую сторону не пропускать паломников до снятия всех ограничений, но ситуация в приграничных районах складывается сложная, передаёт Euronews.

На украинско-белорусской границе скопились около полутора тысяч паломников-хасидов. Они направляются в украинский город Умань, где традиционно отмечают еврейский Новый год — но не могут пересечь границу Украины, закрытую до 28 сентября из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

Наибольшее скопление паломников наблюдается у пропускного пункта Новые Ярыловичи в Черниговской области. Пограничная служба Украины ожидает прибытия к украинской границе ещё нескольких тысяч паломников. В связи с этим украинский МИД обратился к белорусской стороне с просьбой не пропускать на Украину лиц, которым въезд туда запрещён.

По информации белорусского общества Красного Креста, у застрявших на границе сотен паломников, среди которых много маленьких детей, нет достаточных ресурсов для обеспечения базовых потребностей. Гомельские волонтёры в ночь с 14 на 15 сентября предложили людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, одеяла, а также установили отапливаемую палатку.

Дата выхода в эфир 15 сентября 2020 года.

