Аналог сервиса TikTok появился в YouTube

16.09.2020, 20:05, Новости дня

Ранее YouTube обещал разработать и предложить своим пользователям новый видеосервис, аналогичный тому, который обрел высокую популярность благодаря китайскому TikTok.

Поскольку последний оказался под давлением, в основном обеспеченным введенными против китайских разработчиков американскими санкциями, остро стал вопрос о том, как оставить пользователям в США и Европе такой же высококачественный сервис.

Название новой разработки от YouTube звучит как Shorts. Он предназначен для тех пользователей, которые привыкли записывать коротенькие 15-секундные ролики на свои смартфоны и тут же выставлять их в сети на всеобщее обозрение. Также Shorts позволяет склеивать по несколько роликов в одно видео, ускорять демонстрацию и т.д.