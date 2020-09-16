США дополнили санкционный список двумя россиянами

16.09.2020, 19:08, Новости дня

Американский минфин в среду добавил в санкционный список по киберсфере двух россиян из-за их деятельности в этой отрасли.

В список добавили Дмитрия Карасавиди 1985 года рождения из Москвы и Данил Потехин 1995 года рождения из Воронежа, информирует ТАСС.

«Пять граждан КНР и двое Малайзии [обвиняются] в осуществлении компьютерных хакерских атак. Ущерб нанесен более чем 100 компаниям по всему миру в самых разных секторах», – сказал Розен.

Минюст США полагает, что речь идет о хакерской группировке «APT41».

По словам Розена, работа кибергруппировки – это одно из самых широких проявлений «китайского кибершпионажа» за последние годы.

Ранее в сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон будет использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять «российским кампаниям по дезинформации».