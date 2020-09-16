КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

16.09.2020, 19:01, Новости дня

Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Суд признал отдельные положения закона не соответствующими нормам Конституции о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования, сказано в сообщении.

“Конституционный Суд закрыл производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины первого абзаца первой части первой статьи закона в части определения Национального антикоррупционного бюро Украины как “государственного правоохранительного органа”, – сообщили в пресс-службе.

КС указал, что Верховная Рада Украины должна безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этим решением. Положения закона, признанные неконституционными, утратят силу через три месяца со дня принятия Конституционным Судом решения.

“Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано”, – подчеркнули в КС.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.