 

В Англии создан научный сервис для прогнозирования продолжительности жизни

16.09.2020, 18:15, Новости дня

Как сообщили представители Университета Восточной Англии, им удалось создать систему, по которой можно прогнозировать примерную продолжительность жизни каждого человека. В основу анализа легли исключительно медицинские показания, утверждают они.

Прогноз можно составить в режиме онлайн. Посетив специальный интернет-ресурс My Longevity. Тут на специальной странице нужно ввести все параметры своего организма (рост, вес и т.д.). Затем необходимо заполнить поля для данных о состоянии здоровья, наличии вредных привычек.

По словам авторов разработки, специальный алгоритм рассчитывает примерную продолжительность жизни, исключая, конечно же, возможность несчастных случаев. Также здесь можно узнать о риске возникновения различных серьезных болезней.



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