Назван возраст самого пожилого испытателя российской вакцины от COVID-19

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16.09.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамому молодому участнику исследования прививки от коронавируса в Москве – 18 лет, а самому пожилому – 73 года, сообщила руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова.

«Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями. Так самому молодому участнику 18 лет, а самому пожилому – 73 года», – цитирует РИА «Новости» Соколову.

При этом она отметила, что по правилам проведения пострегистрационного исследования в нем не могут принимать участие беременные.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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