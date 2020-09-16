 

Компания Eli Lilly получила обнадеживающие результаты при лечении коронавируса антителами

16.09.2020, 17:45, Новости дня

Фармацевтическая компания Eli Lilly and Co в среду отчиталась о промежуточных данных испытаний, которые показали, что экспериментальное лечение антителами снижает потребность в госпитализации и посещении отделений неотложной помощи для пациентов с COVID-19 в умеренной форме.

В ходе испытаний были протестированы три разные дозы LY-CoV555 – препарата на основе антител, который призван нейтрализовать вирус.

Аналитики ожидают, что лечение антителами может помочь некоторым пациентам, в то время как продолжается длительный процесс создания вакцин.

Многие компании, включая Regeneron Pharmaceuticals Inc и Vir Biotechnology, также тестируют препараты на основе антител.

Из 302 пациентов, получавших три разных дозы LY-CoV555, были госпитализированы или обращались в больницу всего пять человек, или 1,7 процента. Среди получавших плацебо медицинская помощь понадобилась 9 из 150 человек, что составляет 6 процентов.

По словам Lilly, только средняя доза, 2800 миллиграммов, позволила достичь основной цели исследования – снизить вирусную нагрузку через 11 дней после лечения.

О каких-либо серьезных побочных эффектах не сообщается.

Компания планирует опубликовать результаты промежуточного анализа в рецензируемом научном журнале и обсудить соответствующие следующие шаги с глобальными регулирующими органами.



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