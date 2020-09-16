Госдума не поддержала возвращение к Юлианскому календарю

16.09.2020, 17:08, Новости дня

Госдума на пленарном заседании не поддержала законопроект ЛДПР о переходе РФ с григорианского на юлианский календарь.

Проектом федерального закона предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для РФ юлианского летоисчисления. Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня, передает РИА «Новости».

По мнению разработчиков, для РФ юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России.

«Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать», – сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, докладывающий на пленарном заседании позицию комитета.

В 2017 году ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о переходе РФ на юлианский календарь – «системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным». Авторы отмечают, что юлианский календарь исторически использовался в РФ вплоть до «захвата власти большевиками в 1917 году».

Кроме того, депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об утверждении нового государственного гимна РФ – музыкального произведения «Боже, Царя храни!» (автор слов поэт Василий Жуковский, музыку написал композитор Алексей Львов).

В 2008 году Госдума отклоняла законопроект о возвращении РФ от григорианского к юлианскому календарю.