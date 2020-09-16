 

Джавадов: В стратегии нацбезопасности Украины Азербайджан – стратегический партнер. Это четкий “месседж” странам, опасающимся развития наших государств

16.09.2020, 17:05, Новости дня

Всегда важно четко знать, кто твой друг, кто враг, а кто так.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении новой стратегии национальной безопасности. Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, Азербайджан упоминается как стратегический партнер Украины. В пункте 36 документа говорится, что Азербайджан, Турция, Грузия и Литва являются стратегическими партнерами Украины.

Азербайджанская диаспора Украины высоко и с глубокой благодарностью оценивает данный указ, подписанный главой украинского государства. Убеждены в том, что он вносит предельную ясность в истинный характер отношений между нашими государствами и народами. Более того, учитывая исторически братские азербайджано-турецкие отношения, включение в число официальных стратегических партнеров Украины двух этих стран, мы констатируем появившуюся уникальную возможность наполнения глубочайшим смыслом и содержанием отношений в треугольнике Киев – Анкара – Баку.

Также уверены в том, что данный указ президента Украины как нельзя более своевременный и позволяющий придать новый импульс всесторонним отношениям между нашими странами. Всегда важно четко знать, кто твой друг, кто враг, а кто так.

Азербайджан и Украина являлись и являются дружественными государствами и стратегическими партнерами. И это, в том числе, весьма и весьма четкий “месседж” странам, которые делают все для давления на Азербайджан и Украину и опасаются укрепления, усиления, развития наших государств.

Источник: “ГОРДОН”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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