Лукашенко рассказал, как Польша руководит протестами в Белоруссии

16.09.2020, 16:44, Новости дня

Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы, сообщил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план «Б», предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы», – цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер уверен, что организаторы митингов и беспорядков намеревались «одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих», которые захватили бы административные здания. При этом «зарубежные координаторы» руководили этим процессом в режиме онлайн.

«Одновременно – и это не всегда подсвечивается СМИ – взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются «гонконгские» технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих», – указал президент Белоруссии.

Лукашенко выразил надежду, что Евросоюз «обуздает свои излишне ретивые окраины».

«За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность», – подчеркнул глава белорусского государства.

Также Лукашенко в среду заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в адрес Минска.

В среду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.