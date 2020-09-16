Разработана технология для молекулярного нанодвигателя, работающего на воде

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16.09.2020, 16:20, Новости дня

Ученые из Соединенных Штатов и Великобритании представили свою новую разработку. Речь идет о веществе, молекулы которого меняют свой размер в зависимости от уровня влажности. При этом, естественно, выделяется энергия.

Таким образом, если такой материал намочить, можно запустить нанодвигатель, создать который теперь будет не так уж и сложно. Не исключено, что затем «энергоноситель» достаточно будет просто высушить, чтобы вернуть его в исходное состояние и получить возможность повторного использования.

Подобных разработок в сфере современных нанотехнологий сейчас уже немало, говорят эксперты. Однако в данном случае катализатором или «топливом» действительно выступает обычная вода. А создать работающий на воде двигатель – давняя мечта инженеров.



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