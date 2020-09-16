Улучшение здоровья Навального вызвало дискуссию о его возвращении в Россию

16.09.2020, 15:50, Новости дня

МОСКВА – Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный подтвердил сообщения об улучшении своего здоровья после почти смертельного отравления в Сибири в августе, опубликовав сообщение в социальной сети из больничной палаты в Германии.

Тем временем, его команда заявила, что он планирует вернуться в Россию после полного выздоровления.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам», – написал он в комментарии к фотографии в Instagram, на которой он изображен в окружении жены и двух детей.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам, – написал он в первых строках после трех недель в коме. – Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую».

За несколько часов пост собрал более миллиона «лайков» и вызвал дискуссию о возможном возвращении Навального в российскую политику.

Через несколько часов его пресс-секретарь Кира Ярмыш отвергла предположения журналистов о том, что Навальный намерен остаться за пределами России из-за опасений за свою безопасность.

«Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», – написала она в Твиттере.

В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию».

Соратники Навального утверждают, что характер «Новичка» – запрещенного боевого отравляющего вещества, которое, по заявлениям Германии, было обнаружено в организме Навального – означает, что атаку могли совершить только по распоряжению президента России Владимира Путина.

Канцлер Германии Ангела Меркель и другие западные лидеры потребовали от Кремля ответов и предупредили о «соответствующей совместной реакции», если таких ответов не будет.

Однако российское правительство отклонило требования Германии.

Во вторник глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета Навального из России в его организме никакого яда не было. По его словам, Россия давно уничтожила все запасы «Новичка» в соответствии с действующими международными соглашениями по химическому оружию.

«У нас много вопросов к немецкой стороне», – добавил Нарышкин.