В Киеве открыли мемориальную доску Гонгадзе

16.09.2020, 15:15, Новости дня

В Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску, посвященную украинскому журналисту, основателю “Украинской правды”, Герою Украины Георгию Гонгадзе. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

“Последний в своей жизни проект Георгий назвал “Украинская правда”. Он создал интернет-ресурс и верил в его успех, когда только 1% украинцев имел доступ к интернету. Георгий предсказал будущее. Собственными усилиями и жизнью он открыл нам новые горизонты. Георгий вдохновлял, побуждал и мотивировал других к действиям. И если не своей жизнью, то своей смертью он изменил Украину”, – сказала правозащитница Валентина Теличенко.

С открытия мемориальной доски в Украине начинается неделя памяти украинских журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечено в сообщении.

По словам Томиленко, большинство журналистов работают “под знаком судьбы” Гонгадзе.

“Ежегодно десятками измеряется количество инцидентов физической агрессии. С начала года мы зафиксировали 49 таких случаев. Журналистов травят, бьют, повреждают камеры, пытаются помешать их работе”, – отметил глава НСЖУ.

По его информации, на этой неделе во всех регионах Украины будут проходить мероприятия по чествованию погибших журналистов Игоря Александрова, Бориса Деревянко, Павла Шеремета, Василия Сергиенко, Вадима Комарова.

У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію ГонгадзеУ Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановили… Posted by Sergiy Tomilenko on Kolmapäev, 16. September 2020

Изготовление мемориальной доски Гонгадзе инициировал Киевский горсовет, автор проекта – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста, в частности с Мирославой Гонгадзе.

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.