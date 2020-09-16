Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

16.09.2020, 15:15, Новости дня

Взлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка, Анастасия Зинченко обнародовала в Instagram снимки их совместного отдыха. Пара проводит время в Стамбуле.

“Я впервые побывала в Турции, и мне здесь нравится. (…) Наш первый отпуск, и он прекрасный”, – написала Зинченко.

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Наш отпуск начался с города Istanbul * Я впервые побывала в Турции и мне здесь нравится. Очень необычныи * город и страна. Моя мечта была услышать вживую как пое * т муедзин молитву на минарете. Видела подобное только в фильмах, а сегодня услышала это в живую. Неописуемое чувство которое испытывала в этот момент, мурашки по коже. Завтра едем смотреть Dolmabahse, мечеть Ortakoy и гулять по набережнои * * Наш первыи * отпуск и он прекрасныи * . Также хочу поблагодарить всех, кто пишет добрые пожелания и слова, вы лучшие. Спасибо за то, что вы адекватны и умны. Моя аудитория самая отзывчивая и добрая. Через несколько днеи * я проведу прямои * эфир у себя, и мы с Максимом с вами пообщаемся *

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 12 Сен 2020 в 12:21 PDT

“В Турции несколько дней назад ввели масочный режим, и люди в помещениях и на улице ходят в масках, везде контроль температуры и полиция может оштрафовать людей без масок. Штраф $150. Мы, конечно, соблюдаем правила, не пренебрегаем ими”, – написала она.

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В Турции несколько днеи * назад ввели масочныи * режим и люди на улице ходят и в помещениях в масках, везде контроль температуры и полиция может оштрафовать людеи * кто без нее * (штраф 150 * ) Мы, конечно, соблюдаем правила и ими не пренебрегаем * но если честно, это сложно особенно дне * м, очень жарко и душно, уровень влажности здесь большои * и через пару минут ощущение что дышать нечем, приходиться останавливаться что бы отдышаться. В многих ресторанах не продают кальян (из за правил карантина) В общем здесь классно, есть туристы, все соблюдают правила несмотря на то, что есть некоторые сложности *

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 12 Сен 2020 в 12:38 PDT

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Красота нереальная *

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 13 Сен 2020 в 5:12 PDT

Зинченко сфотографировалась в мечети Айя София.

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Еще * одно не менее интересно место. Собор святои * Софии. Бывшии * православныи * собор а теперь мечеть * Согласно решению конституционного суда Турции с 2020 года собор стал деи * ствующеи * мечетью. Внутри под куполом весят огромные символы с арабскои * вязью. В мечети теперь проходит служба. Собор порождает своеи * красотои * и внутренним убранством. Много людеи * хотят попасть внутрь по этому есть большие очереди особенно в выходные дни. Девушкам обязательно нужно прикрыть голову и плечи, а также всем посетителям кто хочет попасть в большои * зал, нужно снять обувь.

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 14 Сен 2020 в 12:50 PDT

Девушка позировала в объятиях Соколюка на фоне Босфорского пролива.

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Веранда с безумно красивым видом на Босфор с европеи * скои * части Стамбула *

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 14 Сен 2020 в 1:20 PDT

В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.

1 мая она сообщила, что уже дома, в Украине.

В начале сентября Соколюк рассказал о романе с Зинченко.