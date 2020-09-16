22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV

16.09.2020, 15:15, Новости дня

22-летняя супруга путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко на своей странице в Instagram 16 сентября заявила, что стала ведущей утренней передачи “33 за 3” на канале ICTV.

По словам Кучеренко, она будет задавать 33 вопроса украинским политикам и звездам шоу-бизнеса, на которые они должны дать ответы в течение трех минут.

“Отвечают максимально честно, потому что времени на то, чтобы подумать нет”, – сообщила ведущая.

Она сообщила, что уже отсняты выпуски с участием шоуменов Евгения Кошевого и Сергея Притулы, дизайнера Андре Тана и актера Ахтема Сеитаблаева.

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Друзі, тепер зможемо бачитися з вами не лише по вечорах у п’ятниці, а ще і зранку о 8:30 на телеканалі ICTV Я стала ведучою оновленої рубрики #33за3 у @ranok_u_velykomu_misti Відомі політики, зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту дадуть мені відповіді на 33 запитання за 3 хвилини! Говорять максимально чесно, бо часу подумати просто немає)) Уже відзнято перші випуски з Євгеном Кошовим, Сергієм Притулою, Андре Таном, Ахтемом Сейтаблаєвим. Сьогодні був в ефірі перший випуск – із політиком Геннадієм Москалем. Передивитися можна за посиланням у сторіз)) * А кого ще з відомих особистостей ви хотіли би побачити у проекті?

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) 16 Сен 2020 в 4:22 PDT

Кучеренко является ведущей передачи “Звездный спорт”, которая выходит по пятницам на канале ICTV. Ведущая замужем за журналистом, автором и ведущим программы “Мир наизнанку” на “1+1” Дмитрием Комаровым.