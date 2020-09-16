Помпео посетит бразильско-венесуэльскую границу, чтобы оказать давление на Мадуро

16.09.2020, 14:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу посетит бразильский город Боа-Виста, расположенный недалеко от границы с Венесуэлой, где встретится с венесуэльскими мигрантами, сообщили американские и бразильские официальные лица.

Визит состоится на фоне усиления давления Вашингтона с целью смещения левого президента Николаса Мадуро.

В ходе турне с 17 по 20 сентября он также посетит другие соседние с Венесуэлой страны – Колумбию, Суринам и Гайану – для встреч с их лидерами, сообщил Госдепартамент.

Поездки госсекретаря пройдут в период, когда Мадуро укрепил свою власть, несмотря на политические и экономические потрясения, вынудившие 5 миллионов венесуэльцев бежать из страны.

Поездка «подчеркнет приверженность США защите демократии», заявил Госдепартамент. В Боа-Виста Помпео посетит «венесуэльских мигрантов, бежавших от искусственной катастрофы в Венесуэле», говорится в заявлении.