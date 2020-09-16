К делу об убийстве сестер в Рыбинске добавили обвинение в изнасиловании

16.09.2020, 13:48, Новости дня

В ходе расследовании убийства несовершеннолетних сестер в Рыбинске возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.

На данный момент правоохранительные органы ведут его розыск.

Глава СК поручил следователям обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, организовать проведение всех необходимых экспертиз.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.