Журналисты: Сытник играет на стороне Коломойского

16.09.2020, 13:25, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник начиная с прошлого года действует в интересах олигарха Игоря Коломойского, об этом свидетельствует ряд процессуальных действий возглавляемого Сытником ведомства, заявил на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

“Сытник уже переобулся и играет на стороне Коломойского. Помните, как Сытник еще в марте рассказывал, что НАБУ вот-вот объявит подозрение “олигарху по делу “ПриватБанка” (читать – [Игорю] Коломойскому). И что? Прошло больше полугода, а ничего не сделано. При этом Сытник рассказывает американцам, что ему все мешают. То прокуратура мешает. То экспертизы СБУ не хватает. Хотя здесь – чистая ложь. Статьи уголовного процессуального кодекса предусматривают возможность определения нанесенного ущерба при наличии финансовых документов. Экспертиза здесь не обязательна. А Сытник талдычит американцам об экспертизе”, – написал Речинский.

Журналист утверждает, что работа НАБУ в интересах Коломойского началась еще в прошлом году с зачистки неугодных ему сотрудников правоохранительного органа.

“Еще с ноября прошлого года Сытник зачистил в НАБУ все кадры, которые в курсе подробностей дела “ПриватБанка” и схем Коломойского. Все, кто реально мог решиться на вручение подозрения Коломойскому, уволены или отстранены”, – отметил автор.

Речинский напомнил, что Коломойский – не единственное приближенное к власти лицо, с которым работал Сытник, и упомянул, как происходила коммуникация между директором НАБУ и народным депутатом VIII созыва Александром Грановским.

“Тот же [пятый президент Петр] Порошенко держит Сытника в узде компроматом. Вспомним дело Свинарчуков (скандал в “Укроборонпроме”, где фигурантом является экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь, раньше они носили фамилию Свинарчук. – “ГОРДОН”), где стрелки перевели на каких-то исполнителей, а главные фигуранты вышли сухими из воды. Сытник – чистый конъюнктурщик. Работает в интересах власти и приближенных к власти. Интересно, а американцы знали, что еще до того, как Александр Грановский подался в бега, Сытник запускал его автомобиль на территорию НАБУ и мило беседовал с Грановским во внутреннем дворике?” – написал Речинский.

Сытник уже переобулся и играет на стороне Коломойского. Помните, как Сытник еще в марте рассказывал, что НАБУ вот-вот… Posted by Станислав Речинский on Kolmapäev, 16. September 2020

Журналист и политолог Кирилл Сазонов также пишет сегодня в Facebook о сотрудничестве Сытника и Коломойского. Он привел в пример ситуацию с увольнением экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и назначением на эту должность Андрея Ермака.

“Насколько фантастической ни казалась бы информация о сотрудничестве Сытника и Коломойского, но это чистая правда. Андрей Богдан был и остается доверенным лицом и адвокатом Коломойского. Коломойский был очень недоволен тем, что Зеленский назначил Ермака вместо Богдана. И, о чудо! Как только Ермак возглавил ОП, по нему сразу же начало работать НАБУ. Вспомним “пленки [нардепа Гео] Лероса”. Нужно ли напоминать, что за Гео Леросом стоит Андрей Богдан? Но когда звезда эфиров агент НАБУ Евгений Шевченко обвинил Ермака в срыве операции по вагнеровцам, все стало понятно. Связка Коломойский – Богдан – Сытник уже не кажется такой удивительной. Не исключено, что агент Шевченко вообще говорил прямыми цитатами Коломойского”, – написал журналист.

Сазонов считает, что директор НАБУ почти в открытую работает на Коломойского по двум направлениям.

“Сытник почти в открытую работает на Коломойского. Интересные совпадения, не правда ли? Так уж совпало, что Сытник и решает проблемы Коломойского по “ПриватБанку”, и расправляется с его оппонентами. Как же повезло Коломойскому с Сытником. Чистое везение и совпадение”, – заявил он.

Насколько фантастической не казалась бы информация о сотрудничестве Сытника и Коломойского, но это чистая правда…. Posted by Кирилл Сазонов on Kolmapäev, 16. September 2020

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций “ПриватБанка” Министерству финансов Украины и таким образом банк был национализирован.

5 июня 2017 года Центр по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что “ПриватБанк” в течение 2015–2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые контролировались лицами, связанными с экс-акционером финучреждения Игорем Коломойским.

В августе Сытник заявил, что “решающая стадия дела в отношении “ПриватБанка” пройдет в сентябре”.