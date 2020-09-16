 

Власти Чечни решили проверить информацию о провокации с маской с лицом Кадырова

16.09.2020, 13:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Чечни разбираются с информацией о готовящейся провокации с использованием маски с лицом главы региона Рамзана Кадырова, сообщил пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов.

Ранее телеканал ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на соцсети сообщил, что в пабликах появилась информация о якобы готовящейся в западных странах провокации с использованием маски с лицом Кадырова.

«Официальной информации нет, эта новость появилась в соцсетях, на каких-то независимых аккаунтах, конечно, разбираемся с этим вопросом, пытаемся получить информацию, но пока есть только то, что в соцсетях», – передает РИА «Новости» слова Вахидова.

Напомним, в июле Кадыров заявил об информационной войне против Чечни.



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